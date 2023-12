100 NÄGU ⟩ Cristiano Ronaldo: tõi jalgpallitähed Saudi Araabiasse

Möödunud aasta lõpus Manchester Unitedist lahkunud Ronaldo siirdus Saudi Araabiasse hiiglasliku 200 miljoni euro suuruse aastapalga eest. Kuigi algul paistis, et see on üksik üleminek, tõestas suvi vastupidist. Pärast Ronaldot asusid saudid jahtima teisi staare ja suvel suundusid naftariiki Karim Benzema, Neymar, Riyad Mahrez, Sadio Mane, N’Golo Kante jt. Poleks ime, kui see tendents lähiaastatel jätkub.