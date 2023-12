100 NÄGU ⟩ Max Verstappen: vormelimaailma vaieldamatu kuningas

Verstappeni ja Red Bulli liit on viimasel kahel aastal olnud täiesti ületamatu ja ühtegi tiitlirivaali talle ei ole. Ka tänavu oli sisuliselt ainuke küsimus see, millal täpsemalt Verstappen MM-tiitli kindlustab. Selgus, et juba kuus etappi enne hooaja lõppu ehk rekordiliselt vara.