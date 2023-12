100 NÄGU ⟩ Colleen Hoover: kirjandusmaailma suunamuutja

Ta on vallutanud Ameerika Ühendriikide edetabelid, müües rohkem kui 20 miljonit raamatut ja temast sai esimene oma teose ise avaldanud autor, kes jõudis oma romaaniga New York Timesi bestsellerite edetabeli esimesele kohale. Rääkimata sellest, et ta on üks ajakirja Time sajast mõjukast.