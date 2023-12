100 NÄGU ⟩ AI ja Boris Eldagsen: skandaal fotomaailmas

Kui Sony konkursi korraldajana tulemused avalikustas, keeldus Eldagsen auhinnast, öeldes, et osales ajendatuna soovist juhtida üldsuse tähelepanu diskussiooni vajalikkusele, mida me soovime fotograafiaks pidada ja mida mitte.

Üks suuremaid küsimusi on fotona näivate tehispiltide mõju foto usaldusväärsusele. Et fotot on seni võetud enam-vähem tõesena, siis sel aastal jõudsime selgelt ajajärku, kus üha olulisem on pilti vaadates üldine meediateadlikkus ning oskus hinnata silmaga nähtavat kontekstis.