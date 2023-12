100 NÄGU ⟩ Elmar Vaher ja Eerik Heldna: ülbuses kaotas PPA

Duo valis pärast skandaali lahvatamist tooni, et kahtlustus ja juhtum käivat nüüdsest üle nende peade ja neil endal pole suurt kommenteerida, sest tegu on lihtsalt etapiga vaidluses, mis on ametite vahel kestnud pikemalt. «Pealtnägijale» ütles Vaher, et temas tekkis isegi väike rahu, sest ta teab, mida nad on teinud.

Juhunut kajastades kerkis minevikust üles ka seik, et kaitsepolitseiameti (kapo) endine asejuht Heldna polevat sealt kunagi päris omal soovil lahkunud. Selgus, et kapo oli endist töötajat ja politseijuhti varem nihverdamise eest hoiatanud, kuid mehed ei võtnud kuulda.

Järgnenud teooria kapo kättemaksust andis omakorda tuge Vaheri jutupunktidele, et tegemist on vana vimma ja juriidilise vaidlusega. Kuigi Vaheri ja Heldna kaitsja taotles kriminaalmenetluse lõpetamist, on meeste toimik jätkuvalt prokuratuuri laual ja see omakorda näitab, et vettpidava süüdistuse kokkupanek on osutunud ilmselt keerulisemaks, kui esialgu näis.