100 NÄGU ⟩ Kaja Kallas: tubli viieline hakkas sildu lõhkuma

Seega oli 2023. aasta kahe Kaja Kallase aasta. See koorub välja ka koalitsioonipartnerite muljetest. Kusjuures, Kallasele au andes tuleb märkida, et kui tema esimesed kolm peaministriaastat kulgesid pidevas vastastikuses tõrelemises võimupartneritega – eriti palju Keskerakonnaga, natuke Isamaaga ja kohati ka sotsiaaldemokraatidega –, siis märtsikuiste valimiste järel sündinud võimuliit on vähemalt väljapoole suutnud end korras hoida.

«Inimesena on ta ikka sama olnud,» märkis üks valitsuspartner. Lihtsalt valimistulemused, mis tõid Reformierakonnale 37 mandaati, tähendasid seda, et mõningates asjades oli nendega keerulisem kokku leppida. «Neil oli tunne, et mandaadid on vägevad ja nemad peaksid kõige üle otsustama. Jõud, mis sealt välja paistis, oli vägev,» lisas allikas.

Idavedude skandaal muutis taas suhete dünaamikaid: «Praegu on ta päris rahulik. Skandaal on mõjunud ning laua taga on ta hoopis teine. Äkki on fookus mujal?» Tolle allika jaoks peegeldus fookuse kadumine riigieelarve kõnelustes, mis tulid skandaalile sügise alguses kohe otsa ja möödusid kaootiliselt, pidevas selgusetuses. «See [Kallase skandaali mõjud] oli põhjus, miks rahandusminister tegi ühte, teist ja kolmandat viimasel hetkel,» meenutas ta. «Võrklaev ei olnud vaiksem ega rahulikum [kui Kallas].»

Ühe Kallase erakonnakaaslase jaoks ilmestus just riigieelarve kõnelustest selgemalt põhjus, miks Kallas välismaal säramise kõrval on riigi sees pigem nõrk. Liigne detaili minek, mille tulemus on, et suurem pilt jääb tagaplaanile. Eelarvet kokku pannes kulutati energiat pisikestele summadele, millest tekkisid põhjendamatud konfliktid ja hõõrumised. Temagi jõuab otsapidi välja Kallase meeskonnani. «Meeskonnas peab olema nii neid, kes mõtlevad suuremalt kui ka neid, kes keskenduvad detailidele. Need, kes on tema lähedal, mõtlevad suhtkoht sarnaselt ja seal erinevaid vaateid ei ole. Võiks olla, siis kujuneks ka üldpilt ja visioon paremini välja.»