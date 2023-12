100 NÄGU ⟩ Novak Djokovic: oodatud tõus troonile

Kui rääkida meeste tennisest, siis tulevad loomulikult silme ette kolm suurkuju: Roger Federer, Rafael Nadal ja Djokovic. Kaua räägiti, et neist vägevaim on kahtlemata šveitslane Federer, kuid aeg tegi selles osas kiiresti korrektuurid.

2023. aastal võitis Djokovic neljast võimalikust slämmiturniirist kolm. Ainus tagasilöök tuli Wimbledoni finaalis, kus tal tuli tunnistada lapstähena tennisemaailma tippu tõusnud Carlos Alcarazi paremust. Hispaanlane jättis Djokovici nõnda neljandat korda hooaja slämmita, ent see ongi saavutus, mida n-ö tennise avatud ajastul on suutnud ainult austraallane Rod Laver.

Näib, et slämmiturniiridel pole Djokovicile vastast. Serblasel on auhinnakapis rekordilised 24 võidukarikat, millele tuleb ilmselt lisa. Kas Serbia tennise elav legend jõuab esimese inimesena 30 slämmikarikani? Seda näitab aeg, aga praegu liigutakse küll selle suunas. Nii lõpetaks Djokovic kiiresti arutelu, kes on ajaloo vägevaim tennisist, aga ilmselt on see juba praegugi selge.