100 NÄGU ⟩ Robert Fico: Vene-meelne populist

Fico, kes enda sõnul seisab rahu eest, näitas, et tal on Ukraina-vastasusega tõsi taga, juba oma ametisoleku teisel päeval, kui teatas, et Slovakkia ei saada enam Ukrainale relvaabi. Tema palet näitab ka lubadus kuulutada välisrahastust saavad MTÜd sarnaselt Venemaa ja Ungariga välisagentideks.