100 NÄGU ⟩ Kristin Tattar: kettagolfi särav kuninganna

Pärnust pärit Tattar pani endale hooaja eesmärgiks võita kettagolfi profituuril kõik kõrgeima kategooria turniirid. Üks asi on unistada, ent teine need eesmärgid realiseerida. Ajal, mil kettagolfis on võitmine raskem kui eales varem, sai Tattar sellega ikkagi hakkama.