100 NÄGU ⟩ The Weeknd: show'd täie raha eest

Ilmselt leidus ka neid, kes mõtlesid: muusika on küll hea ja hitid mulle meeldivad, aga kuhu ma ikkagi oma auto pargin. Ja üleüldse, äkki oleks parem minna hoopis ühistranspordiga. Kuigi samas, kui minna bussiga, siis kas see on õige asi, sest ühistransport on ju vaestele. Margaret Thatchergi leidis, et kui oled üle 30 ja sõidad ühistranspordiga, siis lehvib su kohal elule allajäämise tume vine.

Ehk ravis kunst siiski võimalikud olmelised kitsaskohad ja maandas millessegi katarsiselaadsesse, sest populaarne kanadalane Abel Makkonen Tesfaye pakkus show'd n-ö täie raha eest, külvas muusikat ja kujutist ja eelkõige vist tulevärki. Kui ikka tulelont taevasse purskab, siis juba midagi on.

The Weeknd on 2020ndatel see, mis üks popmuusika ilmselt peab olema. Isegi kui mõtled, et ma vist küll ühtegi tema lugu kuulnud ei ole, siis looga kohtudes selgub tõenäoliselt teisiti. Samuti tundus, et äkki on The Weekndi mingil teisel moel isegi parem kuulata. Tema muusika on kuidagi teistsuguseks vastuvõtuks disainitud. Taksos või kaubanduskeskuses või miks mitte kodus.

Natuke liiga kutsuv ent samas ka libe tee oleks The Weekndist rääkida kui meie aja sümptomist, aga siiski – ta on ka sümptom. Mitte niivõrd sümbol. Sümbolite aeg on läbi.