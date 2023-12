100 NÄGU ⟩ Anna Hints: filmimaailma vallutaja Võrumaalt

«Savvusanna sõsarad» on Hintsi esimene täispikk dokumentaalfilm. 2021. aastal sai Hints USA prestiižse Sundance Institute`i postproduktsiooni 40 000 dollari suuruse toetuse. Film valmis Eesti, Prantsusmaa ja Islandi koostöös ning esilinastus 2023 jaanuaris Sundance'i filmifestivali maailmakino dokumentaalfilmide võistlusprogrammis, kus võitis parima režissööri preemia. See on esimene Eesti režissööri ja Eesti peatootmises valminud dokumentaalfilm, mis on jõudnud ühele maailma viiest olulisimast filmifestivalist.