100 NÄGU ⟩ Lars Fruergaard Jørgenson: diabeediravimiga kilode kallal

Lisaks diabeediravile langetavad Taani farmaatsiatööstusgigandi ravimid kehakaalu. Üks kahest ravimist Ozempic osutuski seetõttu väga populaarseks Hollywoodi kuulsuste seas. Nende populaarsus kasvatas Novo Nordiski turuväärtuse suuremaks, kui on Taani riigi sisemajanduse kogutoodang, mille tulemusena on see Euroopa kõige väärtuslikum ettevõte.