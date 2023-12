100 NÄGU ⟩ Elon Musk: geeniusest kaosetekitaja

Samas on Musk ka geenius kaosetekitamises. Kord lubas Musk, et viib Tesla börsilt minema ja ostja on olemas. Kui hiljem selgus, et nii see ei ole, maksis see Muskile Tesla nõukogu esimehe koha. Tema üks viimaseid «suursaavutusi» oli sotsiaalmeediattevõtte Twitter ülevõtmine ja selle muutmine Xiks. Sügisel ilmunud Muski elulooraamatu autor Walter Isaacson on öelnud Financial Timesile, et Muski panevad tegutsema deemonid.