100 NÄGU ⟩ Alar Karis: pani kanna maha

Alar Karise esimene poolaeg hakkab varsti läbi saama, kuid veel pole selge, kas ta kasvatab oma presidendi jalanumbri nii suureks, et raske oleks leida järgmist, kes neisse astuks. Ta on juba näidanud, et ei lase teistel oma institutsioonist üle sõita, ning on valmis valitsust korrale kutsuma, öeldes oma sõna ka kavandatavate maksude vastu. Veel pole näha tegu, millega Karis võiks ajalukku minna, kuid aega ja elukogemust tal on. Rahvusvahelises elus võib punkte noppida selleks Austraalisse sõitmata, mida näitas tema ÜROs peetud kõne.