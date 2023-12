100 NÄGU ⟩ Jüri Ratas: positsioonid kadusid, maine võitis

Riigikogu aseesimeheks ei pruugi ta ka kauaks jääda, kui erakond alt ära vajub. Samas on ta suhtlemine muutunud inimlikumaks – ei püüa enam rääkida «ülemuse häälega», nagu tõrrepõhjast. Vähemalt eestlastest keskerakondlased on taibanud, et Ratase juhtimisel elas erakond üle oma kõrghetki. Noorelt kõrge lennu teinud poliitik võib kogemustest õppides karjääri jätkata, kuid iga samm tuleb nüüd kätte raskemalt.