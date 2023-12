100 NÄGU ⟩ Toomas Sildam: kaup kauba vastu

Sildami kavala näo ja irooniaga vähem kursis olev finantsametnik võis olukorda tõlgendada ka teisiti, kuid kõnekas on asjaolu, et poliitikud võtsid teema üles alles siis, kui oli põhjust presidenti rünnata. Mõistetav on Sildami soov kõigi vahenditega oma patrooni aidata, kuid see ei tohiks ületada piire, mis võivad teda ja institutsiooni hoopis kahjustada.