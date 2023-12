100 NÄGU ⟩ Mihhail Kõlvart: kas ta ikka võitis?

Õnneks on Kõlvartil aega. Isegi kui erakonna reiting on nõrk ja inimesi lahkub, siis valimisteni on veel aega. Sama kehtib muidugi ka teiste praegu raskustes olevate parteide kohta.

Tõsisem proovikivi saab Kõlvartile olema järgmised kohalikud valimised. Selle järel saab paremini hinnata Keskerakonna tervist ja Kõlvarti juhiomadusi. Senised lahkujad – ütleme otse, need on Eesti nimedega poliitikud, kes toovad Keskerakonnale eestlaste hääli – ehk ei mõjutagi liiga palju Keskerakonna šansse Tallinnas, aga ikkagi. Kahe aasta pärast näeme, kas Kõlvarti Keskerakond on ainult Tallinna partei või on tal ambitsioon kogu Eestis.