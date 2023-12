100 NÄGU ⟩ Käärijä: tšatšatša rahva südames

Käärijä nime taha peituv Soome räppar Jere Pöyhönen oli ise suurest edust ja Eurovisioonil teiseks tulemisest hämmastunud, aga õnneks taob ta rauda, kuni see kuum on, ning ta on juba jõudnud Eesti fännidele esinemas käia. Kõigele lisaks on ta alustanud koostööd kohaliku moodsa muusika suurkuju Tommy Cashiga.