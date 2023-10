100 NÄGU ⟩ Pärt Uusberg puudutab noori hingi

Kolmeteistkümnes (mis number!) noorte laulupidu tõi korraks tuttavliku stabiilsuse tagasi – ühtedele proovide ja esinemistega ning teistele suurepärase kontserdiga, millega laulupeo üldjuht, dirigent ja helilooja Pärt Uusberg võib õigusega rahule jääda. Koroonaapokalüpsise ja sõja lähedal tugeva visiooniga koostatud kava «Püha on maa» ellu rakendamine nõudis kindlasti kindlat meelt. Ei võta ei katk ega tapatalgud eestlastelt usku ja tahtmist hoida koorimuusikat au sees. Muidugi on laulupeo nö loomisprotsessil väikesed võnked sees, sest pea iga eestlane omab arvamust, mis laul peaks kindlasti repertuaaris olema. ILisaks avalikkuse säravad prožektorid ja aru andmised ka välja hõigatud kõige veidramate mõtete kohta nagu, kas ei peaks patriootlikke noote mahendama ja ehk mõne teise maa keel samuti laulukaare alla lubada. Milline keel oleks nii väärikas ja tähelepanuväärne, et suudaks eesti keelega ruumi jagada? «Ma väga loodan, et eesti keel kestab igavesti, aga kas see nii ka on, sõltub meist, selle keele kandjatest,» ütles Pärt Uusberg laulupeoeelses intervjuus. Loodetavasti ei valmista me selle ülesande täitmisel tulevikus iseendale pettumust...