Postimehe paberlehes ilmus teisipäeval inkassofirma Julianus Inkasso reklaampinnal nimekiri ettevõtetest, kellele firma ei soovita võlgnevuste tõttu krediiti anda, teiste seas on nimekirjas ka Parempoolsed ja selle juht Lavly Perling.

Parempoolsete aseesimees Kristjan Vanaselja ütles rahvusringhäälingule, et Parempoolsetel oli Eesti Postiga vaidlus, kuna osa valimismaterjalidest oli jäänud kandesse viimata. «See arve läks nii kiiresti Julianusesse, et me ei jõudnud sellele õigel ajal reageerida,» ütles Vanaselja.