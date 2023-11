EKRE esitab riigieelarvele 2700 muudatusettepanekut

«Maksude, riigilõivude, keskkonnatasude, trahvide, teekasutustasude ja muude koormiste tõstmiseks ja uute kehtestamiseks ei ole praegune valitsus valimistel mandaati saanud. Nagu näitavad arvamusküsitlused, ei kiida Kaja Kallase ja Mart Võrklaeva poliitikat heaks isegi nende oma valija. Arvestades, et Eesti on nüüd juba seitsmendat kvartalit järjest majanduslanguses, on maksutõusud halvim viis riigieelarve täitmiseks – riigi eelarveauk suureneb selle tulemusel veelgi. Makse tuleks hoopis langetada, et majandus saaks kasvada ning maksutulu selle arvelt suureneda. Praeguses majandusolukorras peaks eelarve ja majanduspoliitika keskenduma inimeste aitamisele,» ütles Helme.