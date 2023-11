Keskerakond esitas ERR-i nõukogusse kandidaadiks Andre Hanimägi

​​Riigikogu keskfraktsiooni juht Tanel Kiik lausus Postimehele, et Hanimägi on ennekõike tugev meedia alastes teadmistes. «Andre on lõpetanud just ajakirjanduse valdkonna, õppinud seda nii bakalaureuse kui ka magistriastmes. Tegemist on inimesega, kes tunneb ja teab Eesti meedia toimimist teoorias ja praktikas,» ütles Kiik. Ta lisas, et kandidaadile tuleb kasuks ka senine töö- ja elukogemus, haridustaust ning isikuomadused.