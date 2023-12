100 NÄGU ⟩ Valeri Zalužnõi: halvad ja veel halvemad valikud

1918. aastaks said Saksa maaväe kõrgeimas juhatuses, mis sisuliselt otsustas omal volil riigiasju, feldmarssal Paul von Hindenburg ja kindral Erich Ludendorff aru, et juba mitu aastat kestnud verises vaenutegevuses on vaja uut käiku, sest vastasel juhul ähvardab Vaterlandi kurnavas positsioonisõjas kindel kaotus lääneliitlastele. Keisrilahinguna ajalukku läinud suur kevadine rünnak lõppes sakslastele siiski ebameeldivalt ja algas suur taandumine, kuni lõpuks paluti alandaval moel vaherahu. Saksamaal ei jäänud lihtsalt muud üle, sest nad jäid selleks ajaks nii inimjõus, tehnika headuses ja hulgas kui ka majanduslikult vastasele alla, ning need tegurid saidki algul tasavägiseks kujunenud ilmasõjas viimaks määravaks.

Lääne üldsus, mis on – küll teatud mõrude eranditega – ukrainlaste taga, võib ju rõõmustada, et eelmise aasta algusest, mil algas Venemaa täiemahuline sissetung, on venelased kaotanud umbes 300 000 meest. Aga tulgem siinkohal ise ka mõistusele.

Ukrainal, mis hoiab asjakohast teavet kiivalt saladuskatte all, ei ole inimkaotused küll ilmselt samas suurusjärgus, aga vähemalt 100 000 sõdurit on neil kindlasti surma saanud. Ja kui käia Ukraina linnades ja külades (mitte suurlinnades), siis haigutab seal tühjus ehk suurem osa meestest on juba sõjas.