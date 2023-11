Hussar: rünnak põhiseadusliku korra vastu ei läinud läbi

«Riigikohus leidis, et oli täiesti õigustatud otsus obstruktsioonilistele arupärimistele vastamisi päevakorda mitte võtta, et tagada riigikogu ja selle liikmete ning teiste põhiseaduslike institutsioonide töövõime. Kolleegium leidis ka, et riigikogu juhatus ei ole väljunud riigikogule põhiseadusega ette nähtud enesekorraldusõiguse piiridest ning vaidlusalusel juhul leidnud päevakorda koostades tasakaalu eri õiguste ja väärtuste vahel ja seda nii, et parlamendi opositsioonil on võimalus olla ära kuulatud,» ütles ta.