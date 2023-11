Lauri Hussar astub Eesti 200 esimehe kohalt tagasi

Hussari sõnul eeldab riigikogu esimehe roll tänases keerulises poliitilises olukorras kõikide saadikute õiguste arvestamist ning parteiülest otsustusprotsessi, et tuua riigikogu tupikseisust välja.

«Eesti parlament on silmitsi aegade suurima obstruktsioonilainega ning olen jõudnud arusaamisele, et tahan pühendada end riigikogu kordategemisele, et parlament saaks täita kõiki põhiseadusest tulenevaid kohustusi ning tuua istungisaali tagasi konstruktiivne arutelu,» sõnas Hussar.

Tema sõnul aitas otsusele jõuda ka riigikogu esimehena oktoobris kokku kutsutud ekspertkogu, milles arutati võimalikke lahendusi, kuidas parlamendi tupikseis lõpetada. Mitmed eksperdid rõhutasid riigikogu esimehe rolli ja erakonna juhtpoliitikute lahushoidmise olulisust.

Lauri Hussari kinnitusel on just viimase aasta jooksul, mil ta on olnud erakond Eesti 200 esimees, viidud ellu mitmed olulisi poliitilisi otsuseid.

«Lõpetasime pikalt ühiskonda lõhestanud vaidluse ja kehtestasime abieluvõrdsuse, täiesti uue hoo on saanud sisse personaalse riigi kontseptsioon ja selle baasil ka nulleelarve ehitamise protsess ning jõuliselt on käima lükatud ühtse Eesti kooli reform. Need on pika perspektiiviga tehtud otsused, mis loovad fooni, et Eesti on edukas ja hakkamasaav ka aastakümnete pärast,» lausus Hussar.

Hussar valiti Eesti 200 esimeheks mullu 15. oktoobril. Tema juhtimisel viidi läbi riigikogu valimiste kampaania ja Eesti 200 sai parlamendis 14 kohta.