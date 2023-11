Lauri Hussar: mina olen see, kes viis Eesti 200 parlamenti

Mina olen erakonna esimees, kes on viinud Eesti 200 parlamenti. Me oleme teinud väga hea valimistulemuse ja viinud mitmed erakonna poliitilised seisukohad tänaseks ka ellu. Eesti 200 on viinud ellu abieluvõrdsuse, mis on viimaste aastakümnete kõige suurem väärtuspoliitiline otsus. Oleme astunud edasi väga jõulise sammu personaalse riigi ülesehitamisel, ühtse eestikeelse kooli reformitegemisel, sealhulgas ka kogu koolivõrgu korrastamise küsimuses - nii et Eesti 200 on kindlasti toonud uusi tuuli Eesti poliitmaastikule. Arvan, et Eesti 200 on jätkuvalt see erakond, kelle poolt valijad märtsivalimistel hääletasid.