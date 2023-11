Kui viimasel ajal on jäänud mulje, et Keskerakonnast minnakse massiliselt üle Isamaasse ja viimane aina kasvab, siis kõiki tänavusi lahkujaid ja liitujaid kokku arvates ei ole plussis kumbki. Ainsa parlamendi erakonnana on positiivne vaid Eesti 200 saldo.