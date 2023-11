Kaitseminister ja Reformierakonna juhatuse liige Hanno Pevkur tunnistab, et intriigi pole. «Ütleks, et pigem igavad valimised, oleks oodanud ehk isegi aktiivsemat sisekampaaniat,» sekundeerib Reformierakonna fraktsioonijuht Erkki Keldo. Kaja Kallas valitakse uuesti Reformierakonna etteotsa, ta on ka ainus kandidaat. Juhatusse pääsevad ilmselt mõned uued näod, just juhatuse tagumises otsas tehaksegi ehk suuremaid pingutusi – kes saab sisse, kes jääb välja –, aga suuresti läheb kõik vanaviisi edasi.