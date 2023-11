INTERVJUU ⟩ Arko Okk: igaüks hääletagu oma südametunnistuse järgi, mitte ärgu tsementeerigu seda katastroofi veel kolmeks aastaks

Arko Okk on tunnustatud filmioperaator ja Eesti 200 asutajaliige. Nüüd, tulles välja erakonna esimehe kohale Margus Tsahkna ainsa vastaskandidaadina, on ta oma väljaütlemistega tekitanud palju elevust. Muu hulgas on ta öelnud, et haridusele ei jätku raha, kuna meie kaitsekulutused on liiga suured, ning et Venemaaga tuleks leebemalt suhelda. See jutt on selges vastuolus nii Eesti 200 kui ka valitsuse seisukohtadega.