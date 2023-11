Joakim Helenius nimetab Eesti 200 esimehe valimisi farsiks

Heleniuse väitel andsid mitmed erakonna liikmed talle juba eelmisel nädalal teada oma rahulolematusest praeguste juhtidega. «Ma arvan, et veel ei ole hilja seda olukorda muuta,» ütles ta Postimehele. «Praegu on tegemist väikese võimuladviku katsega korraldada asju nii, et nende enda eelised oleksid realiseeritud, aga erakonna liikmetel poleks võimalust väga oluliste otsuste tegemises osaleda. Mind paneb imestada, et põhikiri võimaldab sellist käitumist, aga juhatusel on meie erakonnas väga palju mõjuvõimu. Praegu on oluline, et toimiks sisedemokraatia ja erakonna liikmetele antaks võimalus osaleda otsuste tegemisel. See, et neid survestatakse uskuma, et on vaid üks valik, pole õige – seda enam, et tegemist on riigikogus esindatud erakonnaga.»