VIDEO JA BLOGI ⟩ Läänemets: piirivalvurid suunasid kaheksa somaallast tagasi Venemaale

Siseminister Lauri Läänemets ütles, et eriti jälgitakse praegu olukorda idapiiril. «Viimastel nädalatel on indikaatoreid, et nüüd survestatakse Soome piiri. Sinna saadetakse inimesi, kellel ei ole viisat ega muud õiguslikku alust Euroopasse siseneda. Venemaa ei tohiks neid läbi lasta, kuid laseb, ja Soomes taotlevad nad piiril rahvusvahelist kaitset, mida peab menetlusse võtma,» rääkis siseminister.

Ta rõhutas, et Eesti on ülivalvas. «Täna üritas kaheksa Somaalia kodanikku piiri ületada ning nad suunati tagasi Venemaale. Oleme saanud informatsiooni, et sarnaseid juhtumeid on Venemaal ka teiste piiripunktide juures. Praeguse seisuga ei ole see olukord edasi arenenud,» märkis Läänemets.

«Me ei luba tekkida sellisel illusioonil, et meie piiril võib seda testida. Vaevalt Somaalia kodanikud selle peale üldse ise tulid. Sõnum, mille me saadame ja mille nimel me tegutseme: Eesti kaudu nõnda Euroopa Liitu siseneda ei saa,» ütles siseminister.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas märkis, et hädavajalik on taas õpetajate ja omavalitsustega kokku saada, kuna palgatüli pole mõtet lahendada meedia vahendusel.

Kristina Kallase sõnul alustab valitsus õpetajatega seonduva arutamist neljapäeva pärastlõunal. «Meil on vaja õpetajate ja kohalike omavalitsuste esindajatega laua taha istuda, sest tüli ja probleem on õhus,» ütles Kallas. «Selle asemel, et me lahendame küsimusi streigiga või meedia vahendusel, on vaja koos laua taha istuda.»

Kallase sõnul on tema ettepanek, et haridusleppe raames tuleb arutada teemasid, mis puudutavad nii õpetajate töötingimusi, ülekoormust kui ka õpetajate läbipõlemist ja seetõttu töölt lahkumist.

Ministri sõnul on viimane aeg lisaks palgatoetusele õpetajatega läbi rääkida ka nende karjäärimudeliga seonduv, samuti palgamudel, kus on oluline roll ka omavalitsustel, kes on õpetajate tööandjad.