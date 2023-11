Kallas sõnas, et ametnike valik Euroopa tasandil on tekitanud temas frustratsiooni. «Olen nüüd kolme Eesti ametnikku püüdnud erinevatele kohtadele suruda ja teisi veenda, meil on väga head inimesed: targad, tublid, oma asju tundvad inimesed. Ometi täidavad kõrgeid ametikohti ikka n-ö Vana-Euroopa riikide esindajad. Jah, ma arvan, et Eestiga peaks arvestama kõikvõimalikel ametikohtadel,» teatas ta kokkuvõtteks.