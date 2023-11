«Pigem oli see ootuspärane, et valitsus need eelnõud usaldusega seob. Praegu seoti seitse eelnõu ja kindlasti tuleb neid otsuseid veel, sest peaegu ei olnud nende hulgas järgmise aasta eelarvet,» kommenteeris Kiik.

«Iseenesest usaldusega sidumine tähendab viisaka ja konstruktiivse debati surma parlamendi vaates,» nentis Kiik. «Debati mõttes on see kindlasti väga halb ja näitab valitsuse jäikust, sest selle asemel, et leida opositsioonierakondadega mingi ühisosa, arutada läbi, mida võiks vastu võtta või mida mitte, selle asemel on mindud EKRE obstruktsiooni jõuga lahendama,» nentis Kiik.