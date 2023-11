Siseminister Lauri Läänemets (SDE) ning haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200) seisavad õpetajate eest, öeldes, et streigivalmis õpetajad peavad palgatõusu saama, ja seda korrutavad nad ka peaministriparteile. Plaani häda näivat olevat aga selles, et peaminister Kaja Kallas (RE) omakorda ei väsi ütlemast, et seda raha pole kusagilt võtta.