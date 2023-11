VIDEO ⟩ Michal: reitingule pole populaarne hetk ei riigis ega kodudes

Sellest, et ta võitis pea sada häält rohkem kui Kallas esimehe valimistel, ei asu Michal enda sõnul midagi suuremat välja lugema: «Need on ikkagi erinevad kategooriad. Üks on esimehe valimised ja üldiselt on meil ikkagi tava, et ametis oleva peaministri vastu ei kandideerita. Ja teine oli juhatuse kategooria, kus valiti välja need, kellele kõige rohkem loodetakse erinevate poliitikate ajamisel.»