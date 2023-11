Erakonna Eesti 200 juhiks valitud välisminister Margus Tsahkna sõnul on tal hea meel, et tema vastu kandideeris filmioperaator Arko Okk, mis näitab, et tegemist on avatud erakonnaga, kus kõik liikmed saavad kõrgetele ametikohtadele kandideerida.