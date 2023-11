Ma oleks ühe häälega ka rahul olnud. Aga ennustati mulle siiski vähem hääli. 14 on ka meie häälte arv riigikogus. Kui selle üle rõõmustada, miks ei peaks mina rõõmustama selle üle, et ma sain koos protestihäältega peaaegu kuuendiku täna üldkogul koos olnud inimeste häältest. See on kodanikualgatuse jaoks piisvaalt hea tulemus.