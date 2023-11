Joakim Helenius astus Eesti 200st välja

«Teine põhjus on see, et ma tahan otse inimestega ning oma mõttekaaslastega tegeleda nende probleemidega. Meenutame, et aastast 2019 on riigiaparaadi töötajate arv tõusnud 8 protsenti. See on väga suur hulk uusi töötajaid. Kust tuleb nende palk? Loomulikult maksumaksjatelt,» rääkis ta ja lisas, et see on ka üks põhjusi, miks meie majandus on keerulises seisus. «Meie riigiaparaat kasvab kiiresti ja palgad kasvavad seal kiiremini kui erasektoris,» lisas ta. Helenius tõi välja, et see on ka üks põhjusi, miks meil on eelarvedefitsiit. «Kas riigiaparaat on saanud efektiivsemaks? Kindlasti mitte!»