Kõlvart president Karisele: kasutage oma mõju ohtliku patiseisu lahendamiseks

Tema hinnangul on valitsus võtnud ka Eesti ühiskonnalt ära teadmise, miks ja kuidas valitsus otsustab üht- või teistpidi. «Avatud debatt, mida saab jälgida iga Eestimaa inimene, toimub nüüd hoopis kinniste uste taga ministeeriumides ja Stenbocki majas. Riigikogu Keskerakonna fraktsioon on teinud mitmeid sisulisi ettepanekuid 2024. aasta riigieelarve menetlemisel ning oleks väga kahetsusväärne, kui valitsusel on võimalus neid vaikselt eirata vaid seetõttu, et tegemist on opositsiooni ettepanekutega,» rõhutas Kõlvart.