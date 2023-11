Isamaa tegi ettepaneku, mille Hussar tagasi lükkas

Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et poliitilise kriisi väljendusvormiks on valitsuse esitatud kaskaad usaldusküsimusega seotud eelnõusid. Isamaa pani tänasel istungil ette võtta vaheaeg ja rääkida riigikogus poliitilisest kriisist, kuid Reinsalu sõnul on väga kahetsusväärne, et nende ettepanekut ei kuulatud.

«Väga häiriv on see, et puudub dialoogi võimalus. Kõik peavad selle kriisi lahenemisse panustama, see on nii opositsiooni kui ka koalitsiooni töö,» selgitas Reinsalu. Tema sõnul oli riigikogus viimane erakondade kommunikatsiooniplatvorm septembris ning sestsaadik on vaikus.