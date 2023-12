SEITSE SUURT ⟩ Kuidas töötavad ELi masinavärgi mootoriks olevad institutsioonid?

Mida teeb Euroopa Kontrollikoda?

Kontrollikoda on sisuliselt ELi rahakasutust jälgiv audititeenuse pakkuja ning selle esmane ülesanne on teha kindlaks, kas ELi eelarvet on rakendatud reeglipäraselt ning ELi raha on kasutatud seaduslikult, kulutõhusalt ja vastutustundlikult.