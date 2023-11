Isamaa kasvatas oma toetusprotsenti veelgi

«Oravate nädalased tulemused on viimase kuu aja jooksul kompinud 16 protsendi piire ning nende nelja nädala koondtulemus on praeguseks langenud 17,6 protsendile. Juba valimiste eel ennast Reformierakonnaga tihedalt sidunud ja valitsuses olles seda sidet ainult tugevdanud Eesti 200 on samuti oma toetusnumbritega kimbatuses. Kuigi oktoobri jooksul püsis nende reiting stabiilne, on see viimastel nädalatel siiski uuesti pigem langema hakanud ning jõudnud viie protsendi territooriumile. Ainsa valitsuserakonnana on toetuse langusest seni pääsenud sotsiaaldemokraadid, kelle reiting on juba suvest saadik vägagi stabiilselt püsinud kümne protsendi piirimail,» ütles Mölder.