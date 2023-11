Kallas vastas Seedrile: kõigi eelnõude pantvangi võtmine ei ole lahendus

«Vaja on istuda läbirääkimiste laua taha. Terve suve me seda ei suutnud,» rääkis Seeder ja lisas, et viimane kohtumine oli toimunud septembri lõpus parlamendierakondade esimeestega. «Kas te olete valmis sisulisteks läbirääkimisteks ja ühisosa otsimiseks?» küsis Seeder peaministrilt.

«Olen alati olnud, oma tegudega seda näidanud, et kuulan ja võtan arvesse. Aga praegu on tehtud obstruktsiooni nendele eelnõudele, millele ei ole vaja,» vastas Kallas. Ta loetles ette, et riigikogu opositsioon on töötõkestanud missioonidele mineku, kaitseliidu seaduse muutmise, Ukraina abistamise ja ka näiteks rahvusvahelise sanktsiooniseaduse. Viimase puhul rõhutas ta, et see on väga oluline asi, mida on Eesti riik ka rahvusvahelisel tasandil vedanud.