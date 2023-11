INTERVJUU ⟩ Jevgeni Ossinovski: EKRE on oma võttest auku vajunud, kust nad ei oska kuidagi välja tulla

Samuti tõdes Ossinovski, et poliitikas kogenud inimestele ei ole üllatus see, mis on Eesti 200 toetusega juhtunud. «Ma arvan, et Eesti 200 põhiline väljakutse on näidata, mille tarbeks neid Eesti poliitikas tegelikult vaja on. Lõpuks on minu arusaam, et erinevatel erakondadel on teatud ideoloogiline tuum, millest tulenevalt nad oma poliitikat teevad. Mis on selle erakonna ideoloogiline tuum, ei ole mina lõpuni aru saanud.»