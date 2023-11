«Tukastamist võib ikka ette tulla, aga kuna ma nägin, mida Juku-Kalle varem öö läbi tegi – ta käis ringi suure punase kandekotiga, milles pudelid kolisesid, ja istus puhvetis, õlled ees, – siis pilditegemise hetkel oli see tal tugev alkoholiuimas uni,» väitis Poolamets ja lisas, et väsinuna läheb inimene lihtsalt teiste silme alt ära, aga kui otsustusvõime on häiritud, võib minna teisiti.