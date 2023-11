«Venemaa eesmärk on lüüa OSCE rivist välja, aga me ei kavatse anda Venemaale võimalust organisatsioon hävitada. Eesti ei võta oma kandidatuuri Venemaa vastuseisu tõttu tagasi, sest järeleandmiste tegemine agressorile, kes rikub kõiki OSCE aluspõhimõtteid, on välistatud,» sõnas välisminister avalduses. Samas kinnitas ta, et Eesti kandidatuur on lõplikult blokeeritud ja OSCE eesistuja Põhja-Makedoonia on alternatiivse lahendusena välja pakkunud teise Euroopa Liidu liikmesriigi Malta nimetamise OSCE järgmise aasta eesistujaks üheskoos OSCE nelja struktuuriüksuse juhi mandaatide pikendamisega üheks aastaks. Sellele lahendusele ei seisa Eesti vastu.