Analüüs ⟩ Miks Eesti OSCE juhi koha käest andis?

Kui enam mitte sisuliselt, siis vähemalt formaalselt oli ju Eesti kaks nädalat tagasi seisus, et meist saab OSCE eesistuja. Praegu on aga seis selline, et meist ei saa eesistujat; me polnud isegi eile Skopjes lõppenud OSCE kohtumise laua taga; küll aga oli kohal meid eemale puksinud Venemaa välisminister Sergei Lavrov.