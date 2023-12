Kaja Kallas pälvib Saksamaal Marion Dönhoffi auhinna

Marion Dönhoffi auhind on valitsuse teatel Saksamaa üks olulisemaid tunnustusi. 2023. aasta auhind otsustati anda Kallasele, et tõsta esile peaministri tegevust demokraatlike väärtuste eest seismisel ja Euroopa Liidu ning NATO ühtsuse tagamisel vastusena Venemaa agressioonile Ukraina vastu.

Marion Dönhoffi auhind loodi 2003. aastal. See on nimetatud sõjajärgse Saksamaa ühe mõjukaima ajakirjaniku ja ajalehe die Zeit asutaja järgi. Varem on sama auhinna pälvinud Donald Tusk, Desmond Tutu, Margrethe Vestager ja New York Times.