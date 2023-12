100 Nägu ⟩ 2023: keeruline aasta

Üha sagedamad kaitseväeõppused koos piirijamade kasvuga tuletavad meile pidevalt meelde, et on ohtlik aeg ja kõigeks peab valmis olema. Seepärast kõlabki loogiliselt, kui sündide arv väheneb.

2023. aasta üks oluline trend on tehisintellekti tulek erinevatesse valdkondadesse. Lootust on, et inimkonna teadmised ja areng saavad selle toel suure kiirendi väga erinevates valdkondades ning ehk on seetõttu ka tulevikuväljavaade parem. Teine suur trend ehk rohepööre on läinud samas üle kivide ja kändude – vajadust ja nõudlust justkui oleks, aga tehnoloogia areng pole suurte muutustega kohanemiseks piisav.