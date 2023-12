Riigikogu hakkab takerdunud eelnõusid arutama

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna riigikogu fraktsiooni esimees Jevgeni Ossinovski ütles, et ei tunne reedese istungi eel erilist ootusärevust, ja lisas, et pigem ei peaks see üldse toimuma. «Reedest istungit ei ole vaja, meil oleks võimalik need eelnõud neljapäevasel istungil ära menetleda. Aga kuigi need on päevakorda pandud, siis EKRE käitumist arvestades pole see tõenäoline,» ütles ta. Ossinovski sõnul nõuab opositsiooni venitamistaktika lisatöötunde, et riigieelarvega seotud eelnõud saaksid vastu võetud.